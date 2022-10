L'attaccante del Real Madrid è stato premiato al Theatre du Chatelet di Parigi dal connazionale Zinedine Zidane

Karim Benzema ha vinto il Pallone d’Oro 2022. L’attaccante del Real Madrid è stato premiato al Theatre du Chatelet di Parigi dal connazionale Zinedine Zidane. Per Benzema è il primo trionfo.

Benzema: “E’ un sogno, non ho mai mollato”

“E’ un momento di grande orgoglio”. Così Karim Benzema dal palco della cerimonia del Pallone d’Oro a Parigi, che lo ha visto trionfatore. “Penso a quando ero bambino, a tutto il lavoro che mi sono messo alle spalle”, ha spiegato l’attaccante del Real Madrid. “Sono cresciuto con questo sogno, è stato una motivazione. Ho avuto due modelli, Zidane e Ronaldo. Tutto è possibile. Ci sono stati momenti difficili, ma non ho mai mollato, ho sempre lavorato e tenuto questo sogno in testa, ho sempre cercato di tenere la gioia del calcio. I periodi difficili mi hanno rinforzato”, ha continuato. “Oggi sono felice e fiero del percorso fatto. Per me è la prima volta, sono soddisfatto e voglio continuare così. Ringrazio – ha detto l’attaccante – i miei compagni di squadra del Real e della Francia, gli allenatori, il presidente Perez, che è uno di famiglia, è sempre stato diretto e ha sempre avuto fiducia in me. Mi ha dato l’opportunità di giocare per il Real, è venuto a casa mia per convincermi”. “E’ un premio individuale ma arriva grazie al lavoro collettivo, questo è il Pallone d’Oro del popolo”, ha aggiunto.

