In coda dalla mattina presto per salutare l'allenatore

(LaPresse) Aperta la camera ardente di Sinisa Mihajlovic in Campidoglio, a Roma. Già dalle 10 del mattino tante le persone in fila per dare l’ultimo saluto al calciatore e allenatore, alcune con la sciarpa della Lazio. Qualche tifoso è in lacrime. “Ci sono cresciuta, è sempre stato un uomo coerente e di parola”; ha detto una tifosa commossa. “Ha sempre amato e difeso i laziali”, ha aggiunto un’altra tifosa.

