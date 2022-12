Presenti la moglie e i figli, molti in coda per salutare il campione

La salma di Sinisa Mihajlovic è arrivata in Campidoglio. Oltre alla moglie e ai figli del campione, presente per il comune di Roma l’assessore allo Sport Alessandro Onorato. Alle 10 aperta la camera ardente: già molte le persone che sono in fila per dare l’ultimo saluto al calciatore e allenatore, alcune con la sciarpa della Lazio. Qualche tifoso è in lacrime.

