Il portoghese si tiene in forma nelle strutture della Ciudad Deportiva de Valdebebas

Cristiano Ronaldo è tornato in quella che era casa sua. Lo ha fatto per allenarsi nelle strutture della Ciudad Deportiva de Valdebebas, messe a disposizione dal Real Madrid. Lo riporta Marca, spiegando che CR7 ha lavorato da solo in un campo diverso da quello utilizzato dal Real Madrid per allenarsi regolarmente, ma la sua presenza è stata una sorpresa per molti.

Secondo il quotidiano spagnolo, Cristiano non vuole perdere la forma e ha chiesto al Real il permesso di lavorare presso le loro strutture. Richiesta che è stata accolta e che dimostra il buon rapporto tra il giocatore portoghese e il club.

