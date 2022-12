Confermato titolare Goncalo Ramos, che ha segnato tre gol contro la Svizzera

Dopo la Svizzera anche contro il Marocco, per la sfida valida per i quarti di finale del Mondiale in Qatar in programma oggi alle 16 ora italiana, Cristiano Ronaldo, stella del Portogallo, partirà dalla panchina. Al suo posto confermato titolare Goncalo Ramos, che ha segnato una tripletta contro gli elvetici. Ronaldo sta giocando la sua quinta e probabile ultima Coppa del Mondo.

