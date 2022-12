Per la prima volta una nazionale africana tra le prime 4 in un Mondiale

Il Marocco fa la storia: è la nazionale africana a raggiungere una semifinale mondiale. I nordafricani hanno sconfitto 1-0 il Portogallo nel penultimo quarto di finale di Qatar 2022, con un gol di En Nesyri al 42′. Nonostante l’ingresso in campo nella ripresa di Ronaldo e Leao e l’assedio finale, i portoghesi non sono riusciti a pareggiare e i marocchini sono i primi del loro continente a raggiungere la semifinale: in precedenza c’erano stati solo i quarti per Senegal, Camerun e Ghana.

