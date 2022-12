Oggi il via ai quarti di finale della Coppa del Mondo

In Qatar tutto è pronto per i quarti di finale della Coppa del Mondo. L’entusiasmo dei tifosi riempie le strade di Doha e c’è tanta attesa per la partita tra Brasile e Croazia e tra Argentina e Paesi Bassi. Tutte e quattro si giocano un posto in semifinale. Domani sarà il turno di Marocco-Portogallo e Inghilterra-Francia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata