A Palazzo Marino il primo cittadino del capoluogo lombardo ha ricevuto la squadra campione d'Italia

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ha consegnato l’Ambrogino d’Oro, massima onorificenza cittadina, all’Inter per la conquista dello Scudetto della seconda stella. A ritirare il premio c’era l’amministratore delegato sport Giuseppe Marotta, l’amministratore delegato corporate Alessandro Antonello, l’allenatore Simone Inzaghi, il capitano Lautaro Martinez insieme al resto della squadra. In omaggio la società ha consegnato al sindaco Sala una maglia con la scritta ‘Campioni’ all’interno di una teca.

Sala: “Giocatori Inter in linea con valori città”

“Complimenti ai giocatori perché avete vinto, ma anche per il vostro comportamento in campo e fuori, in linea con i valori della città. Vi chiamate Internazionale Milano vuole essere una città aperta, moderna internazionale”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala alla consegna dell’Ambrogino d’Oro all’Inter per la vittoria dello Scudetto della seconda Stella.

“Un ringraziamento -continua Sala- a Simone Inzaghi, mi identifico un po’ perché fare il sindaco significa saper gestire le critiche, in questo periodo storico quando qualcosa non va bene vuoi cambiare il sindaco come l’allenatore, poi resisti se sei motivato e sai cosa fare e i risultati vengono. A Steven Zhang da lontano ha un affetto e straordinario per questa squadra, un ringraziamento a Lautaro Martinez, non solo per quello che hai fatto in campo, ma soprattutto per il tuo essere così milanese. La vita va avanti, venti non è un punto di arrivo e l’auspicio mio e di tanti milanesi è quello di vedere una ventunesima vittoria. Ovviamente da sindaco di Milano l’ho detto ai milanisti, se passassero dal diciannovesimo al ventesimo scudetto saranno loro qua, ma intanto oggi c’è l’Internazionale”.

