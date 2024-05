L'allenatore livornese ha lasciato la struttura a bordo della sua auto

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha lasciato il centro sportivo della Continassa attorno alle 13.15, dopo aver diretto l’allenamento. L’allenatore livornese ha lasciato la struttura a bordo della sua 500e senza fermarsi, ma salutando con un cenno della mano i pochissimi i tifosi ad attenderlo fuori dal training center.

La sua posizione resta in bilico: la società non ha gradito i comportamenti del tecnico post finale di Coppa Italia e starebbe valutando un esonero immediato, già nelle prossime ore e comunque prima del match in programma lunedì sera in casa del Bologna.

