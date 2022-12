I verdoro di Tite hanno vinto 4-1 contro la Corea del Sud. Ora sfideranno la Croazia per un posto in semifinale

Il Brasile ha vinto 4-1 contro la Corea del Sud agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar. Un’incredibile prova di forza targata Vinicius (7′), Neymar (13′, su rigore), Richarlison (29′) e Lucas Paquetá (36′). Il trionfo dei verdeoro ha scatenato la gioia dei tifosi brasiliani che in ogni parte del Paese si sono ritrovati per seguire la partita. Ora la squadra di Tite se la vedrà contro la Croazia venerdì 9 dicembre. Chi vince vola in semifinale.

