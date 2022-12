Preoccupano le condizioni dell'82enne leggenda brasiliana, ricoverata a San Paolo

C’è ancora preoccupazione per le condizioni di salute di Pelé, 82 anni, ricoverato all’Albert Einstein Hospital di San Paolo in Brasile per un’infezione respiratoria. All’esterno dell’ospedale decine di tifosi pregano per la leggenda del calcio verdeoro. I medici hanno dichiarato l’ex calciatore sta rispondendo bene al trattamento. Il gruppo di sostenitori ha issato una bandiera con l’immagine di Pelé, accendendo delle candele e pregando per il campione.

