Messaggio social di 'O Rey': "Ricoverato per visita periodica"

Pelè rassicura i suoi fan sulle proprie condizioni di salute dopo la notizia degli scorsi giorni del suo ricovero all’Ospedale di San Paolo. “Amici, sono in ospedale per la mia visita periodica. Fa sempre piacere ricevere messaggi di incoraggiamento come questo”, ha scritto ‘O Rey’ sul suo account Instagram pubblicando la foto di un messaggio trasmesso su uno schermo gigante in cui gli si augurava una pronta guarigione.

“Grazie al Qatar per questo tributo e a tutti coloro che mi mandano buone vibrazioni”, ha aggiunto la leggenda del calcio brasiliano.

