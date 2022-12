Tifosi di tutte le nazionalità hanno espresso vicinanza al campione brasiliano

Tifosi di tutte le nazionalità al mondiale di Qatar 2022 hanno espresso vicinanza a Pelé, ricoverato in ospedale a San Paolo. Hanno preoccupato i fan le indiscrezioni di un quotidiano brasiliano, poi smentite dallo stesso Pelé, sul fatto che l’ex campione non stesse reagendo alla chemioterapia per il tumore al colon al quale è stato operato nel 2021. Una foto di Pelé ha illuminato la torre all’entrata del Khalifa International Stadium di Al Rayyan.

