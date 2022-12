Prima partita a eliminazione diretta nel torneo per Messi e compagni

I tifosi argentini invadono lo stadio Umm Al Afaei di Doha per assistere alla partita degli ottavi di finale dei mondiali di calcio in Qatar tra Argentina e Australia. I sudamericani sono arrivati primi nel loro gruppo e affrontano la 38ª nazione al mondo, che si è qualificata alla seconda fase del torneo della Coppa del Mondo per la seconda volta dal lontano 2006. L’Olanda sarà l’avversario dei quarti di finale.

