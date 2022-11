La figlia tranquillizza i tifosi ma i media brasiliani dicono che il campione ha riscontrato un'insufficienza cardiaca

La leggenda brasiliana Pelé è stato ricoverato all’ospedale Albert Einstein, a San Paolo, questa settimana per una serie di test. Secondo i familiari dell’ex giocatore e l’agente Joe Fraga, che lo rappresenta, si tratta di esami di routine su consiglio dell’ospedale Albert Einstein. Lo riferisce la stampa brasiliana. Intanto la figlia del Re del Calcio, Kely Nascimento, sui social ha provato a tranquillizzare tutti: “Ciao amici. I media stanno di nuovo impazzendo. Mio padre è ricoverato in ospedale e sta regolando i farmaci da prendere. Nessuna sorpresa o emergenza. È lì per alcuni controlli mensili che ha fatto da quando gli è stata diagnosticata la malattia”. Nel settembre 2021, Pelé ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un tumore all’intestino. Da allora, è stato ricoverato alcune volte per continuare il trattamento.

Sempre secondo i media brasiliani, Pelé è stato accompagnato in ospedale dalla moglie, Márcia Aoki, e da un assistente. Il personale medico che ha in cura il grande campione brasiliano avrebbe riscontrato una “insufficienza cardiaca“. Inoltre, l’équipe medica ha riferito che la chemioterapia effettuata in questi mesi non ha mostrato una risposta ai tumori presenti in vari organi del corpo del brasiliano. Al suo ingresso in ospedale, Pelé era confuso, quindi si sottoporrà ad altri esami e i medici valuteranno se ha un’encefalopatia epatica. I medici sono preoccupati per le sue delicate condizioni e per la cura del cancro. È anche debole per i suoi problemi alimentari.

