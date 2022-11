In migliaia si sono ritrovati nella capitale camerunense Yaoundé per guardare il match davanti ai maxischermi

(LaPresse) Nella capitale del Camerun, Yaoundé, i tifosi hanno assistito davanti ai maxischermi all’esordio della loro Nazionale ai mondiali in Qatar. Gli africani, però, sono stati sconfitti 1-0 dalla Svizzera. L’unico gol della partita è stato realizzato dal camerunense naturalizzato elvetico Breel Embolo, che aveva promesso di non festeggiare in caso di gol e ha mantenuto la parola. Il prossimo impegno per la squadra africana sarà contro la Serbia, lunedì 28 novembre, prima della terza e ultima partita del Gruppo H contro il Brasile, il venerdì successivo (2 dicembre).

