Embolo non ha esultato: essendo originario del Camerun ha preferito contenere la gioia per rispetto del suo Paese

Esordio con vittoria della Svizzera ai Mondiali del Qatar. La squadra allenata da Murat Yakin, che ha eliminato l’Italia nella fase di qualificazione, ha battuto per 1-0 il Camerun nella prima giornata del Gruppo G nei Mondiali in Qatar 2022. Partita decisa da un gol del giocatore più atteso: Embolo. L’attaccante svizzero è infatti nato proprio in Camerun, da dove è andato via venti anni fa. Non a caso quando ha trovato la rete decisiva al 48′, su assist del veterano Shaqiri, Embolo non ha esultato per rispetto verso il suo paese di origine. La partita ha visto un primo tempo in cui i Leoni Indomabili hanno avuto le migliori occasioni con Ekambi e Hongla, mentre gli elvetici si sono resi pericolosi solo con Akanji su palla inattiva. Nella ripresa, trovato subito il vantaggio la Svizzera ha giocato meglio sfiorando anche a più riprese il raddoppio con Vargas e Seferovic. Il Camerun con orgoglio ha provato fino alla fine a pareggiare, ma ha fallito le due chance più ghiotte con Choupo-Moting e con il napoletano Anguissa.

