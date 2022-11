I festeggiamenti dei tifosi verdeoro sulla spiaggia di Copacabana

Grande festa in Brasile dopo la vittoria per 2-0 della nazionale Verdeoro contro la Serbia, match d’esordio della Seleção ai Mondiali in Qatar. Migliaia le persone che hanno visto il match sulla spiaggia di Copacabana trasformata per l’occasione in una marea umana giallo verde.

