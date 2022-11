Attesa per la cerimonia di apertura, alle 17.30 primo match Qatar-Ecuador

Ha preso il via la cerimonia d’apertura dei Mondiali del Qatar 2022, con un video in 3d con protagonista uno squalo balena che ‘nuota’ nel cielo fino allo stadio Al-Bayt. Fischio d’inizio della Coppa del Mondo 2022 alle 17.00 ora italian con il prio match Qatar-l’Ecuador. La partita sarà arbitrata dall’italiano Daniele Orsato.

Il benvenuto dell’Emiro Tamim bin Hamad Al Thani

“Abbiamo lavorato duramente con tanta gente per allestire un torneo di successo. Abbiamo profuso tutti i nostri sforzi per il bene dell’Umanità. Finalmente è arrivato il giorno che tutti aspettavamo: da oggi e per i prossimi 28 giorni seguiremo la grande festa del calcio. Persone di Paesi e razze diverse arriveranno in Qatar e tanti altri seguiranno da tutto il mondo grazie alla tv. È bello che i popoli mettano da parte ciò che li divide e celebrino ciò che li unisce. Auguro a tutti di vivere un tempo di gioia ed emozioni, che siano giorni che possano ispirare bontà e speranza. Benvenuti e buona fortuna a tutti”, ha detto l’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, concludendo la cerimonia di apertura dei Mondiali del Qatar 2022.



Nel corso della cerimonia inaugurale dei Mondiali del Qatar, è toccato al cantante sudcoreano Jeon Jung-kook, voce dei Bts, intonare l’inno del Mondiale, ‘Dreamers’. Prima di lui, la cerimonia è stata introdotta da Morgan Freeman, che ha detto, tra l’altro, “quello che ci unisce è più grande di quello che ci divide”.

Belgio, fermo Lukaku per due partite

Il Belgio dovrà fare a meno di Romelu Lukaku per le prime due partite del Mondiale in Qatar. L’attaccante dell’Inter, che sta recuperando da un infortunio alla coscia, si è allenato ancora a parte. Esclusa la sua presenza nei primi due match contro Canada e Marocco, Big Rom potrebbe tornare a disposizione per l’ultima partita del girone contro la Croazia, in programma il 1 dicembre.

