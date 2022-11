La partita è in programma domenica a Doha all'Al Bayt Stadium alle ore 17

Ci sarà un po’ d’Italia nella gara inaugurale del Mondiale in Qatar 2022. Daniele Orsato è stato infatti designato per arbitare Qatar-Ecuador, il match che aprirà la Coppa del Mondo di calcio. La partita è in programma domenica a Doha all’Al Bayt Stadium alle ore 17.

