Dai big match alle sfide 'geopolitiche', gli scontri più interessanti della fase a gironi della Coppa del Mondo

Conto alla rovescia ai Mondiali di calcio di Qatar 2022, che avranno inizio domenica 20 novembre con la partita inaugurale tra i padroni di casa e l’Ecuador. Dal giorno dopo entrerà nel vivo la fase a gironi, e sono tanti gli incroci interessanti già nelle prime battute del torneo. Ecco una piccola guida ai match da non perdere.

Il big match

La sfida con più pedigree è nel gruppo E, dove si affrontano Spagna e Germania (27 novembre alle 20). Due nazionali con grande storia ma in fase di ricostruzione e reduci dalle delusioni di Russia 2018, quando le furie rosse uscirono agli ottavi contro i padroni di casa, la Germania non arrivò nemmeno alla fase a eliminazione diretta. Occhi puntati, dunque, sui giovani che potrebbero essere le colonne portanti delle due nazionali negli anni a venire, come Gavi e Pedri negli iberici e Jamal Musiala per la Germania. È la rivincita della semifinale di Sudafrica 2010, vinta dalla Spagna con gol di Carles Pujol.

Da guardare anche Belgio-Croazia nel gruppo F (1 dicembre alle 16), lo scontro tra la finalista del 2018 e la generazione d’oro belga di De Bruyne, Vertonghen e Hazard giunta forse alla sua ultima chance.

Lo scontro tra bomber

Lionel Messi contro Robert Lewandowski. 1.327 reti totali in due, tra le 764 della Pulce e le 563 del centravanti blaugrana. Polonia-Argentina nel gruppo C (30 novembre alle 20) promette fuochi d’artificio: buona fortuna ai due portieri Szczesny e Martinez.

Le sfide ‘geopolitiche’

Stati Uniti-Iran nel gruppo B (29 novembre alle 20): una sfida calda non solo sul campo ma soprattutto sullo scacchiere geopolitico, tra due Paesi in profonda crisi diplomatica e quasi due anni dopo il raid Usa che uccise il generale Soleimani. Nel 1998, in Francia, vinse l’Iran 2-1: oggi gli Usa cercano la rivincita. Ci si aspettano anche proteste dei giocatori iraniani contro il regime degli Ayatollah.

Occhio anche sul derby del Regno Unito, sempre nel gruppo B, tra Inghilterra e Galles (29 novembre alle 20). E guardando avanti ai quarti, è possibile uno scontro tra Serbia e Croazia.

La grande rivincita

Nel 2010 il fallo di mano sulla linea di Luis Suarez e il rigore sbagliato da Asamoah Gyan portarono l’Uruguay in semifinale ai danni del Ghana, in una partita entrata nella storia del calcio. Gli africani proveranno a vendicarsi in questo scontro del gruppo H, il 2 dicembre alle 16.

