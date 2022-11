La Juventus è il club più rappresentato con 11 convocati, Milan e Inter ne hanno 7 ciascuno. Anche tre giocatori dalla B

A pochi giorni dal calcio d’inizio dei Mondiali in Qatar sono 66 i giocatori della Serie A che prenderanno parte alla massima competizione calcistica. Sono 17 i club rappresentati visto che tre (Lecce, Empoli e Monza) non avranno alcun rappresentante. A quelli della massima serie si aggiungono poi tre giocatori provenienti dalla B per un totale di 69 atleti provenienti dal nostro sistema calcistico.

La Juventus è la squadra più rappresentata

È la Juventus di Massimiliano Allegri la squadra della Serie A con il maggior numero di giocatori impegnati in Qatar. Sono ben undici i bianconeri che proveranno a inseguire il sogno di alzare la Coppa del Mondo: Paredes e Di Maria per l’Argentina; Danilo, Alex Sandro e Bremer per il Brasile; Rabiot per la Francia; Szczesny e Milik per la Polonia; Kostic e Valhovic per la Serbia; McKennie per gli Stati Uniti.

Le milanesi hanno sette convocati ciascuna

Sul secondo gradino del podio troviamo Inter e Milan entrambe con 7 calciatori che prenderanno parte alla 22esima edizione della Coppa del Mondo. I nazionali nerazzurri sono: Lautaro Martinez e Correa per l’Argentina; Lukaku per il Belgio; Brozovic per la Croazia; Onana per il Camerun; De Vrij e Dumfries per l’Olanda. Per quanto riguarda i campioni d’Italia in carica, i convocati rossoneri sono: Kjaer capitano della Danimarca; De Ketelaere per il Belgio; Leao per il Portogallo; Ballo-Touré per il Senegal; Hernandez e Giroud per la Francia; Dest per gli Stati Uniti.

Cinque convocati per Napoli, Fiorentina e Torino

Dopo Juve, Inter e Milan sono Napoli, Fiorentina e Torino le tre squadre italiane con il maggior numero di convocati: cinque. Luciano Spalletti, che arriva alla sosta mondiale sereno del suo primato in classifica con un vantaggio di otto punti sui rossoneri, vedrà partire Anguissa per il Camerun, Zielinski per la Polonia, Olivera per l’Uruguay, Lozano per il Messico e Kim per la Corea del Sud.

I viola manderanno in Qatar N. Gonzalez per l’Argentina, Zurkowski per la Polonia, Milenković e Jovic per la Serbia e Amrabat per il Marocco. Per quanto riguarda i granata, i calciatori impegnati sono Vlasic per la Croazia e Rodriguez per la Svizzera più Lukic, Radonjic e Milinkovic-Savic per la Serbia.

Atalanta, Roma e Verona quattro calciatori

Dopo l’esclusione eccellente di Tammy Abraham dalla lista dell’Inghilterra, Mourinho e la Roma dovranno privarsi solo di quattro calciatori. Praticamente uno per reparto: Rui Patricio che difenderà i pali del Portogallo, Vina convocato dall’Uruguay, Zalewski dalla Polonia e Dybala dall’Argentina. Quattro giocatori a testa anche per Atalanta (Pasalic, Croazia; Maehle, Danimarca; De Roon e Koopmeiners per l’Olanda) e Verona (Hrustic per l’Australia, Hongla nel Camerun e Lazovic e Ilic nella Serbia).

Le altre squadre rappresentate

Per quanto riguarda le altre compagini della Serie A il quadro è il seguente. Sampdoria tre: Bereszynski nella Polonia, Sabiri nel Marocco e Djuricic nella Serbia. Salernitana tre: Piatek nella Polonia, Dia nel Senegal, Bronn nella Tunisia. Bologna due: Aebischer della Svizzera e Skorupski della Polonia. Lazio due: Milinkovic Savic nella Serbia e Vecino nell’Uruguay. Spezia due: Kiwior nella Polonia e Ampadu nel Galles Un solo convocato nel Sassuolo, Erlic nella Croazia, così come nell’Udinese, con il solo Ebosse chiamato a rappresentare il Camerun, e nella Cremonese che vedrà Vasquez impegnato col Messico.

I tre calciatori in arrivo dalla B

Come detto, ai calciatori della massima serie si aggiungono anche tre convocati dalla serie B. Si tratta di Glik del Benevento per la Polonia, del marocchino Cheddira del Bari e dell’australiano Karacic del Brescia.

Orsato tra i 36 arbitri

A rappresentare l’Italia ci sarà poi Daniele Orsato, inserito nella lista dei 36 arbitri. Oltre al fischietto vicentino fanno parte del primo gruppo anche gli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. A loro si aggiungono poi Massimiliano Irrati e Paolo Valeri, nella squadra Var.

