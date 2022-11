La squadra di Pioli ora è a 8 punti dalla capolista Napoli

Il Milan non va oltre lo 0-0 con la Cremonese allo Zini in uno degli anticipi validi per la 14/ma giornata di serie A. I rossoneri, privi di Theo Hernadez e Giroud, hanno diverse occasioni con Diaz, Origi, Thiaw e Messias ma il portiere degli ospiti Carnesecchi nega sempre il gol alla squadra di Pioli, che ora è a 8 punti dalla capolista Napoli. Punto prezioso per i grigiorossi di Cremona che restano però ancora terzultimi in piena zona retrocessione.

Il tabellino

CREMONESE: (3-4-2-1): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Ghiglione (60′ Sernicola), Escalante, Castagnetti (70′ Pickel), Valeri (88′ Quagliata); Meité, Afena-Gyan (63′ Buonaiuto); Ciofani (60′ Okereke). A disp: Saro, Sarr, Hendry, Baez, Acella, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout, Zanimacchia. All: Alvini.

MILAN (3-4-1-2): Tatarusanu; Thiaw (60′ Kalulu), Kjaer, Tomori; Messias, Bennacer, Tonali (83′ Krunic), Ballo-Touré; Diaz (75′ De Ketelaere); Rebic (83′ Lazetic), Origi (60′ Leao). A disp.: Mirante, Jungdal, Gabbia, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Pobega, Adli. All: Pioli.

ARBITRO: Rapuano.

NOTE: ammoniti Ghiglione (C), Vasquez (C), Leao (M), Valeri (C), Meité (C), Lazetic (M), De Ketelaere (M).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata