I partenopei infilano la decima vittoria consecutiva. Lozano e Zielinski regalano i tre punti

Il Napoli supera per 2-0 l’Empoli nella gara disputata al ‘Maradona’ e valida per la 14/ma giornata di serie A. Partenopei in vantaggio su rigore con Lozano al 69′ e raddoppio di Zielinski all’88’. Per la squadra di Spalletti, che sale a 38 punti consolidando il primo posto, è la decima vittoria consecutiva in campionato.

Il tabellino

Napoli-Empoli 2-0 (0-0)

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele (64′ Zielinski), Lobotka (90′ Demme), Anguissa; Politano (64′ Elmas), Osimhen (90′ Simeone), Raspadori (64′ Lozano). A disp: Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Zanoli, Zedadka, Gaetano, Zerbin. All. Spalletti.

Empoli (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas (58′ Akpa Afpro), Marin (85′ Ekong), Bandinelli (72′ Grassi); Baldanzi (72′ Henderson), Bajrami; Satriano (58′ Lammers). A disp: Perisan, Ujkani, Cacae, Walukiewicz, Ebuehi, Guarino, Degli Innocenzi, Fazzini, Cambiaghi, Pjaca, Ekong. All. Zanetti.

Arbitro: Pairetto

Reti: 69′ Lozano (rigore), 87′ Zielinski

Espulso Luperto al 70′ per doppio cartellino giallo. Ammoniti Bandinelli, Satriano, Luperto, Ostigard, Parisi, Henderson

Lozano: “Siamo tutti protagonisti, continuare a lavorare così”

“Tutti siamo protagonisti. Abbiamo fatto un buon lavoro all’inizio della stagione. Bisogna continuare a lavorare così tutti i giorni”. Così Hirving Lozano, attaccante del Napoli, a Dazn, dopo la vittoria sull’Empoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata