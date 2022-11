Il girone si chiude con quattro squadre appaiate a 8 punti, il team di Sarri è terzo per differenza reti

Il Feyenoord ha battuto la Lazio per 1-0 nell’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Il gol decisivo di Gimenez al 64′. Espulso nel finale Luka Romero nelle file biancocelesti. Nello stesso gruppo, il Midtjylland ha battuto lo Sturm Graz per 2-0. Pertanto la squadra allenata da Maurizio Sarri chiude al terzo posto un girone incredibile con quattro squadre tutte a 8 punti e retrocede agli spareggi di Conference League per la differenza reti.

