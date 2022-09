Torino, 15 set. (LaPresse) – Tracollo della Lazio in Danimarca contro il Midtjylland (5-1) nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Padroni di casa avanti 2-0 nel primo tempo grazie ai sigilli di Paulinho, al 26′, e Kaba, al 30′. Nella ripresa Evander su rigore trova il tris al 7′, poi Milinkovic-Savic con un tiro da fuori area accorcia le distanze al 12′. I danesi non si scoraggiano e aumentano il divario con Isaksen, a segno al 22′ dopo un rigore sbagliato da Evander, e con Sviatchenko, autore del 5-1 finale. Il Midtjylland sale così a quota 3 punti, agganciando proprio i biancocelesti.

