La Fiorentina batte 2-1 in rimonta il Basaksehir nella gara valida per la quinta giornata di Europa Conference League e si qualifica per la fase a eliminazione diretta della manifestazione. Protagonista assoluto Jovic, autore di una doppietta al 26′ del primo tempo e al 17′ della ripresa. Di Aleksic al 15′ del primo tempo la rete del momentaneo 0-1. Con questo risultato i viola agganciano in vetta alla classifica proprio i turchi a quota 10 punti. Nell’ultima giornata resta da stabilire il primo posto che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale.

