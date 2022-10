Decide il match Mkhitaryan al 95'. Le altre reti interiste di Barella e Lautaro Martinez, autore di una doppietta. Per i viola in gol Cabral, Ikoné e Jovic

L’Inter supera 4-3 la Fiorentina in pieno recupero nella gara valida per l’undicesima giornata di Serie A. Nerazzurri avanti 2-0 dopo un quarto d’ora grazie ai gol di Barella e Lautaro Martinez, poi i viola tornano sotto grazie al calcio di rigore trasformato da Cabral all 33′. Nella ripresa i toscani riacciuffano il pareggio al 15′ con una splendida conclusione di Ikone, ma l’Inter ha di nuovo la forza per portarsi avanti con il rigore realizzato da Lautaro Martinez al 28′. Al 45′ Jovic firma il 3-3, ma nell’ultimo minuto di recupero in contropiede Mkhitaryan trova il gol vittoria del definitivo 4-3. Con questo successo l’Inter sale a quota 21 punti, mentre la Fiorentina resta ferma a 10.

Il tabellino di Fiorentina-Inter 3-4, gara valida per l’undicesima giornata di Serie A.

FIORENTINA-INTER 3-4

Reti: pt 2′ Barella (I), 15′ Lautaro Martinez (I), 33′ rig. Cabral (F); st 15′ Ikone (F), 28′ rig. Lautaro Martinez (I), 45′ Jovic (F), 49′ Mkhitaryan (I).

FIORENTINA: Terracciano; Dodo (37′ st Venuti), Milenkovic, Quarta, Biraghi (37′ st Terzic); Bonaventura, Amrabat (37′ st Barak), Duncan (8′ st Jovic); Gonzalez (8′ pt Ikone), Cabral, Kouame. A disp. Cerofolini, Gollini, Saponara, Maleh, Ranieri, Zurkowski, Mandragora, Bianco, Igor. All. Italiano.

INTER: Onana; Skriniar, De Vrij, Acerbi; Darmian (22′ st Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (22′ st Gosens); Lautaro (40′ st Bellanova), Correa (16′ st Dzeko). A disp. Handanovic, Cordaz, Asllani, D’Ambrosio, Carboni, Zanotti, Stankovic, Bastoni. All. Simone Inzaghi.

Arbitro: Valeri.

Note: ammoniti Bonaventura, Dodo, Amrabat, Milenkovic (F), Acerbi, Inzaghi, Barella, Dumfries (I).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata