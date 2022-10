Doppietta di Dzeko e gol di Mkhitaryan e Lukaku. E il presidente Zhang nega che la squadra sia in vendita

L’Inter travolge per 4-0 il Viktoria Plzen nell’anticipo della 5a giornata di Champions League. I gol al 35′ di Mkhitaryan, al 42′ e 66′ di Dzeko, all’87’ di Lukaku. Con questo risultato l’Inter è matematicamente qualificata per gli ottavi di finale, con un turno di anticipo.

Dopo la partita, intervistato da Sky Sport, il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha negato che l’Inter sia in vendita come invece riportavano indiscrezioni di stampa. “Io penso che il club già negli ultimi 4 anni è al centro di speculazioni. Noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi, il club non è in vendita e non sto parlando con nessun investitore. Almeno fino a quando sarò il presidente ci stiamo concentrando solo sulle vittorie in campo, nessuno poteva immaginarlo sei anni fa”.

“I tifosi dell’Inter e tutti noi desideriamo solo il meglio e vorremmo che tutti facciano sempre di più per migliorare, ma in 18 mesi abbiamo vinto tre titoli e due qualificazioni agli ottavi. Vuol dire che le scelte fatte sono state quelle giuste, in 6 anni siamo sempre migliorati. Ma io non mi accontento mai e abbiamo dimostrato di essere una squadra vincente in campo e fuori”, ha dichiarato ancora Zhang Jr. Commentando la qualificazione agli ottavi di Champions, il presidente nerazzurro ha detto: “I giocatori e l’allenatore stanno lavorando duramente e stanno facendo bene, il lavoro che stiamo facendo negli ultimi 6 anni è stato fatto nel bene del club. Abbiamo visto un miglioramento”. Grandi meriti all’allenatore Simone Inzaghi. “Inzaghi è un top coach, molto resiliente dinanzi alle difficoltà è sempre in grado di superarle. Qualificarci in un gruppo così difficile dimostra la qualità dell’allenatore e della squadra”, ha detto Zhang. “Dedico la vittoria ai tifosi che ci sostengono sempre, anche se a volte ci criticano. Poi alle persone intorno a me a livello societario e alla mia famiglia che mi sostiene”, ha concluso.

