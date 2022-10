Al Maradona i ragazzi di Spalletti consolidano il primato nella classifica del girone A

Il Napoli supera per 3-0 i Glasgow Rangers, nella gara valida per la quinta giornata della gruppo A della fase a gironi di Champions League, disputata allo stadio ‘Maradona’. Doppietta di Simeone con reti all’11’ e al 16′, e gol di Ostigard all’80’. Per gli azzurri è la quinta vittoria in cinque partite. La squadra di Spalletti consolida così il suo primato nel girone A con 15 punti davanti al Liverpool che è a 12. Le due squadre, già qualificate per gli ottavi, si sfideranno martedì prossimo ad Anfield per decidere il primo posto nel gruppo. Il Napoli comunque anche perdendo con 3 gol di scarto manterrebbe la vetta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata