Entrambe le squadre salgono così a 21 punti, al terzo posto in classifica

È terminata 0-0 la sfida tra Lazio e Udinese, gara valida per la decima giornata di Serie A. Entrambe le squadre salgono così a 21 punti in classifica, momentaneamente al terzo posto. I biancocelesti hanno perso Ciro Immobile per infortunio al 30′ del primo tempo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata