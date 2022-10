Il match si chiude sul 2-2

E’ terminata 2-2 la sfida tra Lazio e Sturm Graz, gara valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Immobile sblocca il risultato su rigore al 45′, ma due minuti più tardi i padroni di casa restano in inferiorità numerica per l’espulsione per doppia ammonizione di Lazzari. Nella ripresa il giovane Boving sale in cattedra e pareggia i conti all’11’, poi Pedro riporta avanti i biancocelesti al 26′. Gli austriaci comunque non si arrendono e al 38′ ancora Boving trova la rete del definitivo 2-2. Con questo pareggio entrambe le squadre salgono a quota 5 punti, gli stessi di Feyenoord e Midtjylland, in un girone ancora equilibratissimo a 180′ dal termine.

