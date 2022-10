Successo in Scozia per gli uomini di Italiano in Conference League

La Fiorentina si è imposta in Scozia sull’Hearts per 3-0 in una partita della terza giornata del girone A di Conference League, giocata a Edimburgo. Reti di Mandragora al 4′, Kouamé al 43′,e Jovic al 34′ della ripresa.

In Europa League invece una sconfitta e un pareggio per le due italiane impegnate. Roma ko all’Olimpico col Betis Siviglia, 0-0 tra Sturm Graz e Lazio.

