Finisce in pareggio il match contro lo Sturm Graz

Finisce in pareggio lo scontro tra Lazio e Sturm Graz: il match si chiude sul 0-0 alla ‘Merkur-Arena’, nella sfida valida per la terza giornata del Gruppo F della fase a gironi di Europa League.

Serviva una vittoria per darsi slancio anche in Europa ma la squadra di Sarri reduce dalla buona prestazione in campionato contro lo Spezia, non è mai stata in grado di imporre il suo gioco e le sue trame offensive facendosi schiacciare dagli austriaci per oltre un’ora dai padroni di casa. Solo nel finale, trovandosi in superiorità numerica, ha provato a spingere con insistenza per trovare i tre punti rischiando di fare il grande colpo.

