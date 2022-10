Sconfitta in Europa League per la squadra di Mourinho

Il Siviglia ha superato per 2-1 la Roma all’Olimpico nella gara valida per la terza giornata del gruppo C della fase a gironi di Europa League, giocata all’Olimpico. Giallorossi in vantaggio con Dybala che fa centro su rigore al 34′ per un fallo di mano in area di Ruibal, pareggio del Betis con Rodriguez al 40′. Nella ripresa decide la rete di Luiz henrique di testa all’88’. Pareggia invece in Austria la Lazio contro lo Sturm Graz.

