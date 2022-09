I friulani battono 3-1 l'Inter. La Lazio travolge la Cremonese

È crisi Juve: nel pomeriggio della settima giornata di serie A i bianconeri escono sconfitti per 1-0 da Monza, dopo una partita giocata sotto tono, quasi sempre in balia degli avversari e soprattutto con l’uomo in meno dal 40′, a causa dell’espulsione di Di Maria per un fallo di reazione. Per i brianzoli è la prima, storica vittoria in serie A firmata Gytkjaer. Perde anche l’Inter, sconfitta 3-1 in casa dell’Udinese che non si ferma piu: friulani primi in classifica alla quinta vittoria consecutiva. Vincono anche Fiorentina e Lazio, contro rispettivamente Verona e Cremonese. 2-0 per i viola al Franchi mentre la squadra di Sarri tironfa 4-0 in casa dei lombardi. Alle 18 Roma- Atalanta. Stasera chiude il turno Milan-Napoli.

