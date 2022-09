I bergamaschi restano in vetta alla classifica, decide un gol di Scalvini. Espulso Mourinho

L‘Atalanta supera la Roma per 1-0 e mantiene la vetta del campionato. Nella gara in programma all’Olimpico e valida per la settima giornata di Serie A, decide una rete di Scalvini al 35′. Gli orobici salgono a 17 punti ed è momentaneamente in testa al campionato in attesa della sfida tra Milan e Napoli. Espulso il tecnico Mourinho al 57′ per proteste.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata