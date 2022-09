I portoghesi vincono 2-1 in rimonta allo Stadium

La Juventus cade 2-1 in casa contro il Benfica nella gara valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League e resta ferma a quota zero incassando la seconda sconfitta consecutiva. I bianconeri si portano avanti al 4′ con un colpo di testa di Milik, ma sul finire del primo tempo incassano il pareggio su rigore di Joao Mario. Nella ripresa al 10′ David Neres firma il gol vittoria che permette ai portoghesi di restare a punteggio pieno con sei punti. Per la Juve, invece, la qualificazione agli ottavi di finale si complica terribilmente.

