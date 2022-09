Gol di Giroud, Saelemakers e Pobega

Il Milan supera la Dinamo Zagabria per 3-1 a San Siro nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo E della fase a Gironi di Champions League, rete di Giroud su rigore al 44′, raddoppio rossonero con Saelemakers al 47′. I croato accorciano le distanze con Orsic al 56′, ma il Milan mette al sicuro al risultato con Pobega al 77′. Rossoneri in testa al girone con 4 punti.

