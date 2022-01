Clamoroso al Meazza: i liguri si impongoo per 2-1 in rimonta

Clamoroso a San Siro. Lo Spezia si impone per 2-1 in rimonta contro il Milan, nel posticipo della 22/a giornata di Serie A. Ai rossoneri non basta il gol di Leao nel primo tempo, subito dopo un rigore sbagliato da Theo Hernandez. Nella ripresa i liguri di Thiago Motta ribaltano a sorpresa il risultato prima con Agudelo e poi con Gyasi in pieno recupero. Milan furioso con l’arbitro Serra che poco prima non concede la regola del vantaggio e rende vano un gol di Messias per fischiare un fallo su Rebic. Per lo Spezia tre punti pesantissimi in ottica salvezza, i liguri ora hanno sei punti di vantaggio sul Cagliari terzultimo. Mastica amaro il Milan, che fallisce l’opportunità di scavalcare l’Inter al comando della classifica e anzi ora rischia di scivolare a -5 dai nerazzurri. Nel Milan, Pioli schiera al centro dell’attacco Ibrahimovic, con Saelemaekers, Diaz e Leao a supporto.

Per il bomber svedese è questa la partita numero 150 in maglia rossonera. In porta recuperato Maignan, in difesa viste le tante assenze spazio ancora alla coppia giovane composta da Kalulu e Gabbia con Florenzi a destra e Theo a sinistra. In mezzo al campo, squalificato Tonali, giocano Krunic e Bakayoko. Nello Spezia, Thiago Motta si affida al tridente composto da Gyasi, Manaj e Verde. Come prevedibile, Milan subito padrone del gioco. I rossoneri si affidano soprattutto alle accelerazioni di Leao per provare a scardinare la difesa dello Spezia. L’esterno portoghese ci prova dopo appena 2 minuti con un destro di poco a lato, poi al quarto d’ora impegna Provedel con un diagonale sinistro rasoterra deviato in angolo. Il forcing del Milan è costante, rossoneri pericolosi ancora con Saelemaekers e Ibrahimovic nell’arco di pochi secondi. Il tiro al bersaglio verso la porta di Provedel prosegue ancora con Leao, Ibrahimovic e Saelemaekers. Alla mezzora, però, è lo Spezia a sfiorare il vantaggio in contropiede con Reca: Maignan salva il Milan. Nel finale di tempo succede di tutto: al 44′ Leao si procura un rigore per un fallo di Provedel dopo un controllo sbagliato con i piedi. Il VAR richiama Serra che aveva inizialmente fischiato la gamba tesa del portoghese. Dal dischetto, però, Theo Hernandez calcia a lato. Nel recupero arriva il meritato vantaggio del Milan firmato da Leao, con un pallonetto a battere Provedel in uscita. Questa volta è lo Spezia a protestare per un possibile fallo iniziale di Krunic su Manaj.Nel secondo tempo la musica non cambia, è sempre il Milan a condurre le danze. Rossoneri pericolosi più volte con Saelemaekers, Ibrahimovic, Leao e il neo entrato Messias. Lo Spezia, però, non demorde e a sua volta si affaccia dalle parti di Maignan con i colpi di testa di Nikolaou ed Erlic. Al terzo tentativo i liguri trovano a sorpresa il pareggio con Agudelo al 64′, bravo a spingere alle spalle di Maignan un assist da sinistra di Verde. Difesa del Milan impreparata nell’occasione. La squadra di Pioli accusa il colpo e sbanda ancora in difesa, Spezia di nuovo pericoloso con Amian. I rossoneri provano a scuotersi, Pioli manda in campo anche Giroud al posto di Diaz per un attacco fisico ed esperto con Ibrahimovic. Lo Spezia però si difende bene e anzi in contropiede sfiora per ben due volte il vantaggio prima con Maggiore e poi con il neo entrato Kovalenko. Nel finale, i rossoneri provano l’assalto sfiorando il gol ancora con Ibrahimovic. Poi l’arbitro ferma erroneamente il gioco per un fallo al limite su Rebic, non concedendo il vantaggio a Messias che aveva segnato con un sinistro all’incrocio. Sulla punizione un super Provedel risponde a Ibra, il duello si ripete sul calcio d’angolo con la parata del portiere su un colpo di testa dello svedese. Al 96′ arriva poi la beffa per il Milan, con Gyasi che in contropiede segna il gol del 2-1 che fa esplodere la gioia in casa Spezia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata