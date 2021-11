Per i bergamaschi a Berna vittoria d'obbligo

Tre punti per continuare a inseguire gli ottavi di Champions League. Sono quelli che servono all’Atalanta, impegnata domani sera in casa dello Young Boys a Berna. Una partita da non sottovalutare, viste anche le difficoltà dell’andata quando i nerazzurri si imposero per 1-0 grazie ad un gol di Pessina nel secondo tempo. In caso di successo in Svizzera, l’Atalanta si porterebbe quanto meno al secondo posto nel girone se nello scontro diretto tra Villareal e Manchester Utd non uscirà il segno X. Solo così nell’ultima giornata, Zapata e compagni potranno giocarsi la qualificazione in casa contro gli spagnoli.

“Le partite a questo punto sono decisive, i numeri li conosciamo. Venire a giocare sul campo dei campioni di Svizzera è comunque un impegno notevole, ma abbiamo tutta l’intenzione di andare avanti nella manifestazione. Per noi sarebbe l’ennesimo successo”, ha detto Gasperini alla vigilia. Per i nerazzurri una difficoltà in più sarà rappresentata dal campo in erba sintetica. “Non è un falso problema, perchè in tutti i campi si gioca su erba e così invece è un altro calcio. Cambia molto – ha spiegato Gasperini – c’è un altro rimbalzo e un altro modo di calciare. Ci vuole un po’ di adattamento, ma detto questo per noi il risultato è più importante di tutto”. “A calcio si gioca in tutti i modi, era una cosa evitabile ma lo faremo”, ha ribadito. Gasperini ha parlato anche del ritorno al gol di Muriel in campionato. “Non c’è più bisogno di carota o bastone, l’anno scorso è stato determinante per arrivare ad alti traguardo. Quest’anno era partito bene, poi dopo l’infortunio ha fatto fatica per ritrovare continuità. Spero il gol di domenica lo aiuti a ritrovare la miglior condizione possibile”, ha concluso.

Nonostante il gol contro lo Spezia, però, Muriel dovrebbe partire ancora dalla panchina. Gasperini, infatti, dovrebbe schierare Zapata al centro dell’attacco con Malinovskyi e Pašalic a supporto. “Io gioco dove mi mette il mister e lo faccio nel migliore dei modi. Posso coprire più ruoli, ma sono pronto a fare tutto”, ha dichiarato alla vigilia proprio il trequartista croato. A centrocampo, Freuler e De Roon con Zappacosta e Mæhle sulle fasce viste le assenze per infortunio di Hateboer e Gosens. In difesa, il Gasp dovrebbe riproporre il trio composto da Tolói, Demiral e Palomino. Per quanto riguarda lo Young Boys, a sua volta costretto a vincere per restare in corsa, è lunghissima la lista degli infortunati. Il tecnico David Wagner dovrebbe schierare un 4-4-2 con Ngamaleu e Fassnacht mentre in attacco la coppia composta da Elia e Riedere.

