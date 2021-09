Il tecnico dei capitolini punito per la lite con Saelemaekers e per le bestemmie

Due giornate di squalifica a Maurizio Sarri per la lite con il giocatore rossonero Alexis Saelemaekers dopo il fischio finale di Milan-Lazio di sabato scorso. Lo ha deciso il Giudice Sportivo della Serie A, che ha punito il tecnico dei biancocelesti per “aver cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose nonchè successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata