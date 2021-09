Due volte in vantaggio e due volte recuperata la squadra di Simone Inzaghi

Dopo il crollo della Juve a Napoli, nella gara domenicale dell’ora di pranzo valida per la terza giornata di serie A, l’Inter fermata dalla Sampdoria a ‘Marassi’ per 2-2. Due volte in vantaggio e due volte recuperata la squadra di Simone Inzaghi andata a segno con una punizione di Dimarco al 18′. Pareggio di Yoshida al 33′ e nuovo vantaggio degli ospiti con Martinez al 44′. Nella ripresa rete splendida di Augello al 47′.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata