I nerazzurri si impongono in rimonta per 3-1 sul Verona grazie a una doppietta del neoacquisto argentino. Nell'altro anticipo del venerdì Udinese-Venezia 3-0

L’Inter di Simone Inzaghi continua a non sbagliare un colpo. Seconda partita in campionato e seconda vittoria per i nerazzurri campioni d’Italia capaci di sbancare il Bentegodi battendo per 3-1 in rimonta l’Hellas Verona di Eusebio Di Francesco nel secondo anticipo del venerdì del secondo turno di serie A. Decisiva la doppietta nel finale del fresco ex laziale Correa a segno all’83’ e al 94′. In precedenza Lautaro Martinez a inizio ripresa aveva pareggiato il gol iniziale dei veneti di Ilic al 15′. La squadra di Inzaghi resta a punteggio pieno salendo a quota 6, l’Hellas resta a zero.

Nell’altro anticipo del venerdì vittoria per 3-0 dell’Udinese alla Dacia Arena contro il Venezia. A segno per i friulani Pussetto al 29′, Deulofeu al 70′ e Molina al 93′. Udinese a 4 punti in classifica, lagunari sempre fermi a zero,

