Prestito biennale con obbligo di riscatto incondizionato fissato a 35 milioni di euro

Arrivata la tanto attesa fumata bianca tra Sassuolo e Juventus per Manuel Locatelli. A breve l’ufficialità, domani le visite mediche a Torino e poi la firma del contratto. Tra bianconeri ed emiliani accordo con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto incondizionato fissato a 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il centrocampista potrebbe essere a dispozione del tecnico bianconero Allegri per la prima di campionato a Udine. In casa Roma ufficiale Tammy Abraham. L’attaccante arriva atitolo definitivo dal Chelsea per 40 milioni più bonus. Vestirà la maglia numero 9

