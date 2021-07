La Roma è ormai vicinissima all'ingaggio dell'uzbeko Eldor Shomurodov dal Genoa

Per il futuro di Manuel Locatelli, oggetto del desiderio della Juventus, possono essere i giorni decisivi. I bianconeri spingono per chiudere la trattativa, il Sassuolo attende la proposta giusta. Sulla questione si è espresso l’ad dei neroverdi Giovanni Carnevali: “Aspettiamo un’offerta adeguata, altrimenti Locatelli rimane al Sassuolo. Ai primi di agosto chiuderemo il nostro mercato”. Da capire quando sarà il prossimo vertice: possibile che Federico Cherubini, responsabile dell’area sportiva bianconera, e Carnevali si vedano nel weekend. Se partenza sarà, il Sassuolo ha già individuato il sostituto del centrocampista: il brasiliano Matheus Henrique del Gremio. Intanto la Juventus, che ha ceduto il giovane Gianluca Frabotta al Verona e valuta sempre il ritorno di Miralem Pjanic, continua a lavorare al futuro, con l’arrivo del giovane Kaio Jorge del Santos, che era inizialmente un obiettivo del Milan. I rossoneri hanno ora messo nel mirino il 22enne francese Randal Kolo Muani del Nantes, reduce dall’esperienza con la nazionale ai Giochi di Tokyo.

La Roma, ormai vicinissima all’ingaggio dell’uzbeko Eldor Shomurodov dal Genoa, e l’Inter pensano a un clamoroso scambio per la fascia: Ivan Perisic in giallorosso e Alessandro Florenzi in nerazzurro. L’esterno della Nazionale azzurra campione d’Europa, chiuse le esperienze in prestito a Valencia e Psg, vuole tornare in Italia ma non nella Capitale, dove pure José Mourinho è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. L’idea Inter invece stuzzica Florenzi, già accostato ai nerazzurri in passato: e il suo arrivo a Milano permetterebbe a Inzaghi un problema di colmare, finalmente, il vuoto lasciato in fascia da Hakimi, anche se Marotta e Ausilio tengono sempre viva la pista che porta a Hector Bellerin dell’Arsenal: la prossima settimana si può chiudere. I nerazzurri, poi, devono guardarsi dai possibili assalti delle big a Romelu Lukaku.

In Inghilterra c’è il Chelsea che vorrebbe riportare a Londra il colosso belga vista la difficoltà di arrivare a Erling Haaland e avrebbe pronta un’offerta di 130 milioni di euro. Big Rom però ha respinto al momento il corteggiamento. Il Chelsea, intanto, attende la giusta offerta dal Napoli per Emerson Palmieri: i partenopei stanno prendendo tempo, valutando alternative. A proposito di squadre londinesi, il Tottenham è pronto a fare spesa in Italia: nel mirino del ds Paratici, stando ai tabloid, ci sono Dusan Vlahovic della Fiorentina e Nwanko Simy del Crotone. Il West Ham ha un nuovo portiere. Si tratta di Alphonse Areola, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Psg. A proposito di giocatori francesi: M’Baye Niang, ex Milan, Genoa e Torino e ora al Rennes, è sempre più vicino al ritorno in Italia, con la maglia del Venezia. Il Genoa si è invece assicurato il brasiliano Hernani, proveniente dal Parma: manca solo l’ufficialità. Mentre è ormai certo anche il rinnovo, per un’altra stagione, di Goran Pandev con il Grifone.

