L'esterno olandese a un passo dai nerazzurri

Il domino degli attaccanti prosegue e non conosce soste. Con l’ufficialità di Lukaku al Chelsea e l’arrivo all’Inter di Dzeko che scalpita per aggregarsi subito alla squadra di Inzaghi (per l’annuncio da limare alcuni passaggi burocratici e amministrativi), la Roma è la squadra che più di tutte ha fretta di chiudere per coprire la sua pedina mancante sul fronte offensivo. Si fa fitto il pressing con il Chelsea per strappare il sì del 23enne attaccante Tammy Abraham.

Il dg giallorosso Tiago Pinto e i procuratori inglesi si sono incontrati per concretizzare la trattativa ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore che non sembra aver ancora sciolto la riserva. Il tempo stringe, la Premier league è alle porte, la Roma non ha più molto tempo e vuole arrivare al ‘risultato’ dopo aver avuto il consenso di Mourinho per il giocatore che non ha mai nascosto di essere interessato anche all’Arsenal. La Roma sul piatto ha messo 40 milioni di euro, ma non intende partecipare a nessuna asta. Prendere o lasciare. Mou ha chiamato più volte il giocatore, il dg Pinto ha presentato il piano della Roma e seguirà un nuovo incontro, ultimo e decisivo. L’alternativa per il club giallorosso è Matheus Cunha, brasiliano classe ’99, oro olimpico ai Giochi di Tokyo con il Brasile. Il giocatore dell’Hertha Berlino ha un valore di circa 30 milioni.Con l’addio di Lukaku e l’arrivo di Dzeko, l’Inter non si ferma. Sta per chiudere per il rinnovo con Lautaro Martinez e mette a segno un nuovo colpo. E’ ad un passo l’arrivo dell’esterno olandese Denzel Dumfries, che arriva dal Psv Eindhoven e che ha ben figurato agli ultimi Europei.

Il giocatore 25enne è atteso nelle prossime ore a Milano per le visite mediche e la firma. E Marotta pensa anche all’offerta per Lorenzo Insigne. Tra il fantasista e il Napoli c’è distanza sul rinnovo (almeno 2 milioni di euro), in scadenza nel 2022, e la trattativa si è congelata. Non c’è ancora nessuna offerta ufficiale nonostante gli interessamenti di Everton e Zenit, ma il club nerazzurro sembra fare sul serio. Il presidente De Laurentiis lo valuta 30 milioni, l’ad Marotta ne potrebbe mettere sul piatto 25. C’è da capire quale sia davvero l’intenzione del giocatore. Dovrebbe invece essere domani l’incontro decisivo per sbloccare la trattativa lanciata dalla Juventus per portare Locatelli in bianconero. Il club bianconero fino ad ora si è spinto fino a 30 milioni, il Sassuolo ne vorrebbe 35. La Juventus non smette di pensare al ritorno di Pjanic ma qualora dovesse arrivare anche Locatelli, Ramsey sarebbe destinato a partire. Passi avanti invece per il rinnovo di Dybala. L’argentino potrebbe firmare fino al 2025.Nella Salernitana, che punta a Santon, c’è l’accordo per Simy, il Genoa chiude la trattativa per Lammers, Vlahovic è vicino al rinnovo con la Fiorentina dopo le parole rassicuranti del tecnico italiano mentre il Parma fa un grande colpo chiudendo per l’attaccante della Juventus, Felix Correia, che si trasferirà in prestito con diritto di riscatto. Nel Verona c’è la firma per il ritorno di Ilic, arrivato dal Manchester City. Verso il rinnovo con la Roma il gambiano Darboe.

