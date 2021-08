Sempre secondo la stampa britannica, i due club stanno lavorando ai dettagli finali dell'accordo

Chelsea e Inter hanno trovato un accordo per il passaggio di Romelu Lukaku al club inglese. Lo riferisce l’emittente britannica Sky Sports UK, secondo cui il club nerazzurro avrebbe accettato l’ultima offerta di 115 milioni di euro cash. Il proprietario dei Blues Roman Abramovich è quindi riuscito a riportare Lukaku a Stamford Bridge, sette anni dopo aver venduto il nazionale belga all’Everton. Lukaku ha trascorso tre stagioni allo Stamford Bridge all’inizio della sua carriera, collezionando però solo 15 presenze senza segnare neanche una rete.

Sempre secondo la stampa britannica, i due club stanno lavorando ai dettagli finali dell’accordo che non vedrà nessun giocatore del Chelsea arrivare a Milano. L’Inter ha precedentemente rifiutato due offerte del Chelsea per il nazionale belga, la seconda delle quali di 100 milioni di euro più il terzino sinistro Marcos Alonso. Lukaku lascia l’Inter dopo due stagione, in cui ha disputato 72 partite segnando 47 gol. Nell’ultima stagione, il centravanti belga ha trascinato i nerazzurri allo Scudetto segnando 24 gol in campionato.

