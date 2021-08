Il campione argentino non trattiene l'emozione. "È il momento più difficile della mia vita"

Momenti di profonda commozione alla conferenza stampa di Leo Messi, con la quale il campione argentino chiude la sua esperienza al Barcellona dopo 21 anni. Prima di prendere la parola, l’ormai ex stella blaugrana non è riuscita a trattenere l’emozione, scoppiando in lacrime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata