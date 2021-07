Per l'autorità per la concorrenza non ci sono elementi che possono portare a procedimenti

Via libera dell’Antitrust all’accordo sul calcio tra Tim e Dazn. Per l’autorità per la concorrenza non ci sono elementi che possono portare a procedimenti e le misure adottate dai due gruppi sono giudicate sufficienti. E questo comporterà l’avvio regolare della trasmissione delle partite di serie A nel triennio 2021-2024. Decisione che soddisfa l’amministratore delegato di Tim Luigi Gubitosi. “Con la luce verde dell’Antitrust il caso è chiuso”, spiega illustrando i risultati semestrali del gruppo. Chiusura positiva del titolo di Tim in Borsa, che termina gli scambi in rialzo dello 0,30% a 0,37 euro.

Per l’Antitrust è importante che Tim e Dazn abbiano spiegato che dal 1 agosto sarà possibile disporre dei contenuti Dazn con TimVision senza la necessità di dover sottoscrivere un abbonamento con Tim. E Oltre a conservare una piena libertà nell’applicare sconti e promozioni, Dazn si è impegnata a fornire servizi per la visione sul digitale terrestre delle partite in caso di problemi di connessione. Più in generale, l’assegnatario dei diritti per la visione di tutte le partite del campionato di calcio di Serie A ha garantito la fruizione del servizio a tutti gli utenti che hanno installato l’App Dazn, a prescindere dall’operatore di riferimento, attraverso apposite iniziative tecniche di interconnessione con gli operatori di rete.

Alla luce di tutto ciò l’Antitrust ha quindi chiuso il procedimento cautelare, ritenendo “che le iniziative e le modifiche all’accordo da parte di Tim e di Dazn siano idonee, allo stato, a impedire che durante il procedimento di accertamento si produca un danno grave e irreparabile per la concorrenza. Allo stesso tempo l’Autorità giudica le misure adeguate a garantire, in vista dell’inizio del campionato di Serie A, che i consumatori finali abbiano la libertà di scegliere fra le diverse alternative disponibili e si possano assicurare la migliore qualità del servizio”.

Anche le associazioni dei consumatori sono soddisfatte ma sono pronte a vigilare. Spiega il Codacons: “Vigileremo sul comportamento di Dazn e Tim e sulla piena fruizione dei servizi relativi al prossimo campionato di serie A, pronti a intervenire in caso di disservizi a danno degli abbonati. E soprattutto verificheremo che i provvedimenti annunciati dalle due società rispettino i diritti dei consumatori, garantendo concorrenza e la possibilità di piena fruizione dei servizi acquistati, senza vincoli e condizioni ingiustificate. In caso di problemi e disservizi che dovessero limitare la visione delle partite di calcio a danno degli abbonati Dazn, non esiteremo ad avviare le dovute iniziative legali volte a chiedere i giusti rimborsi in favore dei consumatori”.

